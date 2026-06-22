İstanbul'daki araştırma hastanesinde skandal. Temizlik görevlisi 80 yaşındaki hastaya cinsel tacizde bulundu

Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı.

Olay İstanbul 'da, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, bir temizlik personeli, hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu.

OLAYA MÜDAHALE EDEN HEMŞİRE YÖNETİME BİLDİRDİ

Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine de durumu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.