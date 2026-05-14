İstanbul'daki taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bir taksiciyi sokakta bıçakla öldüren S.B. (28) için istenen ceza belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde 7 Aralık 2025'te sanık S.B.'nin Erhan Çiftçi'yi (31) bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen B.Y., olay günü kavga sesi duyduğu için uyandığını, dışarı baktığında mahalleden tanıdığı sanığın yine mahalleden komşusu olan maktul Çiftçi'yi arka arkaya bıçakladığını gördüğünü ve sanığın olay yerinden kaçtığını söyledi.

Sanığın metruk bir binada bıçakla yakalandığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanık S.B.'nin ifadesinde, Çiftçi ve babasıyla aralarında husumet bulunduğunu, ikisinin kendisini bir süre önce darbettiğini ancak şikayetçi olmadığını, olay günü ekmek almak için çıktığını, maktul Çiftçi'yle karşılaştığını ve maktulü birden fazla kez bıçakladığını beyan ettiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, maktul Çiftçi ile sanığın sokakta karşılaştığı, sanığın Çiftçi'nin üzerine yürüdüğü, elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı, maktulün sanıktan kaçtığı, aralarında bir kovalamaca olduğu, maktulün yere düşmesi üzerine sanığın çıkardığı cismi maktule sapladığı, olayda tasarlanarak gerçekleştirilmediği ve ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığına değinildi.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince hazırlanan otopsi raporuna göre, maktulün vücudunda 14 kesici delici alet yarası bulunduğu, her bir yaranın öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün kesici delici alet yaralanmasından gelişen iç, dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Sanık S.B.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması iddianamede talep edildi.

Sanığın yargılanmasına, ilerleyen günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Erhan Çiftçi, çalıştığı taksiyi bıraktıktan sonra Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta evinin yakınında bıçaklanarak öldürülmüş , polis ekipleri, Çiftçi ile aralarında husumet olduğu belirlenen katil zanlısı S.B.'yi saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında S.B. tutuklanmıştı.