İstanbul'dan Kırşehir'e uzanan vahşet. Dişlerindeki implanttan kimliği belirlendi

Kırşehir 'de cesedi bulunan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin kimliği dişlerindeki implant ve ayağındaki platinden belirlendi.

Kırşehir'in Mucur'un ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada 23 Nisan'da jandarma ekiplerince bulunan cesedin kime ait olduğu jandarmanın özel çalışmasıyla belirlendi.

Cesedin yabancı uyruklu birine ait olabileceğini değerlendirerek uluslararası kayıplar sisteminden de araştırma yapan ekipler, başvurusu olanları inceledi.

İMPLANT VE PLATİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cesedin kimlik tespiti için diş ve ayak röntgenleri çekilerek yapılan kontrolde, ağızda 14 diş implantı ve sol ayakta platin olduğu belirlendi.

Bu bilgilerin hakkında kayıp başvurusu yapılan Maghami ile eşleştiğini tespit eden jandarma ekipleri, bunları İstanbul emniyeti ile paylaşarak şüphelilerin yakalanmasına destek verdi.