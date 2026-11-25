Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü.

Kadınların Taksim 'de toplanma çağrısı üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı, dün akşam saatlerinde 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasakladığını açıkladı.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yolların ulaşıma kapalı olacağını açıkladı.

Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.

Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI OLACAK

İstanbul Valiliği de bazı metro hatlarının seferlerinde düzenleme yaptı.

Valilik, saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

Valilik ayrıca, Şişhane metro istasyonunun da İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışını da yolcuların kullanamayacağını açıkladı.

Yolcular, istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecek.