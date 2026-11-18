İstanbullular dikkat, D-100 tek yön kapalı olacak
18.11.2026 15:08
DHA
Saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapalı olacak.
Bostancı Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle D-100 karayolunun Edirne istikameti bu gece belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak.
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılmasına ilişkin çalışmaların yapılacağını duyurdu.
8 SAAT KAPALI OLACAK
Bu nedenle D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.