Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bostancı Köprüsü'nde kompozit fasya üzerine köprü isminin yazılmasına ilişkin çalışmaların yapılacağını duyurdu.

8 SAAT KAPALI OLACAK

Bu nedenle D-100 kara yolunun Edirne istikameti saat 22.00'den yarın 06.00'ya kadar trafiğe kapalı olacak.

Bu süre boyunca araç geçişleri Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.