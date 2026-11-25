İstanbul'da bugün bazı metro hatları işletmeye kapalı olacak.

İstanbul Valiliği , bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

Valilik ayrıca, Şişhane metro istasyonunun da İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışını da yolcuların kullanamayacağını açıkladı.

Yolcular, istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecek.