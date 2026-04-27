İstanbullular dikkat! Taksim'de metro ve füniküler kapatıldı
27.04.2026 12:11
Anadolu Ajansı
Metro İstanbul, Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla kapatıldığını duyurdu.
İstanbul Taksim'de metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada kararın İstanbul Valiliği tarafından alındığı bildirildi.
Açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı ifade edildi.
Yenikapı-Hacıosman metro hattının diğer istasyonlarında seferlere devam ediliyor.