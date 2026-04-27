İstanbullular dikkat! Taksim'de metro ve füniküler kapatıldı

27.04.2026 12:11

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Metro İstanbul, Taksim metro istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın valilik kararıyla kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada kararın İstanbul Valiliği tarafından alındığı bildirildi.

 

Açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı ifade edildi.

 

Yenikapı-Hacıosman metro hattının diğer istasyonlarında seferlere devam ediliyor.

