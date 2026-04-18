İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

18.04.2026 11:21

Anadolu Ajansı

Sürücülerin, kapanacak yolları dikkate alarak alternatif güzergâhlara yönelmeleri istendi.

NTV - Haber Merkezi

İstanbul’da yarın yapılacak maraton nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

YARIŞ PARKURU SAAT 04.30’DA TRAFİĞE KAPANACAK

 

21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle yapılacak 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu’nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak.

 

Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05’ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.

 

İŞTE MARATON NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

 

ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,

 

GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

 

KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

 

EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

 

CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

 

CİBALİ: Atatürk Köprüsü

 

BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi

 

AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

 

BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

 

CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

 

UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

 

KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

 

EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,

 

SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,

 

SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi

 

CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

 

AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant

 

KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

 

YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi

