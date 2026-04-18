İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

21. İstanbul Yarı Maratonu, 19 Nisan Pazar günü binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Maraton nedeniyle de yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

YARIŞ PARKURU SAAT 04.30’DA TRAFİĞE KAPANACAK

21K ve 10K kategorisinde 19 bin 100 kişiyle yapılacak 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu’nda bazı yollar saat 04.30 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacak.

Balat tarafından başlamak üzere, saat 11.05’ten itibaren kapalı yollar kademeli olarak trafiğe yeniden açılmaya başlanacak.

İŞTE MARATON NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

ÇATLADIKAPI: Ferruh Kayha Sokak,

GALATA KÖPRÜSÜ: Galata Köprüsü

KARAKÖY: Kemeraltı Caddesi ve Tersane Caddesi

EMİNÖNÜ/UNKAPANI: Ragıp Gümüşpala Caddesi

CİBALİ/BALAT: Abdülezelpaşa Caddesi

CİBALİ: Atatürk Köprüsü

BALAT/AYVANSARAY: Ayvansaray caddesi

AYVANSARAY: Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı, Ayvansaray Kuyusu Sokağı, Çember Sokak, Çınçınlı Çeşmesi Sokak, Ferruh Kayha Sokak, Balat Kapısı Sokak, Çiçekli Bostan Sokak

BALAT: Mürsel Paşa Caddesi, Akçin Sokak, Yıldırım Caddesi, Dr. Sadık, Ahmet Caddesi, Miralay Nazım Bey Caddesi, Ayakapı Caddesi, Şerefiye Sokak, Seferikoz Sokağı

CİBALİ: Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kavşağı, Atatürk Bulvarı Bağlantısı

UNKAPANI: Yavuz Sinan Camii Sokak

KÜÇÜKPAZAR: Yeni Hayat Sokak, Kazancılar Caddesi, Küçükpazar Caddesi

EMİNÖNÜ: Kıble Çeşme Caddesi, Ord. Prof Dr Cemil Birsel Caddesi, Çanakçılar Sokak, Mahkeme Sokak, Asmaaltı Caddesi, Kalçin Sokak,

SİRKECİ: Arpacılar Caddesi, Yalı Köşkü Caddesi, Ankara Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi,

SARAYBURNU: Gülhane Parkı Sahil Girişi

CANKURTARAN: Ahırkapı Caddesi

AHIRKAPI: Kalyon Otel Restorant

KUMKAPI: Aksaka Sokağı, Avrasya Tüneli “U” Dönüşü, Şair Sermet Sokak, Kumluk Sokak, Çap Ariz Sokak

YENİKAPI: Yenikapı Sapağı, Namık Kemal Caddesi