İstanbul’u Koşuyorum etkinliği başladı, bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul ’da spor tutkunları, "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliğinde bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen organizasyona yüzlerce kişi katılırken kentte renkli görüntüler oluşuyor.

Etkinlik, 5K ve 10K olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleştiriliyor. İlk olarak 5 kilometrelik parkur saat 08.00’de start aldı. Bu parkurda yaklaşık bin 400 sporcu ter döktü.

Günün ikinci yarışı ise 10 kilometrelik parkur oldu. Sporcular, saat 09.15’te verilen startla mücadeleye başladı.

İSTANBUL MARATONU'NA KATILIM HAKKI

10K parkurunu 90 dakika içerisinde tamamlayan sporcular, 48. İstanbul Maratonu’nda 15,5K kategorisinde yarışma hakkı elde edecek.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Yarış sonunda dereceye giren sporcuları ise para ödülü bekliyor. Kategorilerinde birinci olan sporcular 25 bin TL, ikinci olanlar 20 bin TL, üçüncü olanlar ise 15 bin TL ödülün sahibi olacak.

GEÇEN SENE 4 BİN 500 KİŞİ KOŞMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum" sloganıyla düzenlenen yarışın geçen seneki Asya etabı Üsküdar’da gerçekleştirilmişti. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken parkurda yaklaşık 4 bin 500 koşucu mücadele etmişti.

Sabah saatlerinde start alan organizasyonda, 5K ve 10K kategorilerinde sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışmıştı. 5K erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16:56’lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Mariia Kolpakova 20:11’lik süresiyle zirveye çıkmıştı.

09.15’te başlayan 10K yarışında ise erkeklerde Murat Emektar 30:39’luk derecesiyle şampiyon olurken, kadınlarda Özlem Kaya Alıcı 36:02’lik süresiyle birinciliği elde etmişti. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri verilmişti.

10K kategorisini 90 dakika içinde tamamlayan sporcular, 2 Kasım’da koşulacak 47. İstanbul Maratonu’nda 15,5K’ya katılım hakkı da kazanmıştı