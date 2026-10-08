İstanbul'un tabut binaları. Her an çökebilecek bin 238 bina var

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından kaçak yapılar , eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar ise yeniden gündeme geldi.

"BİN 238 BİNA HER AN ÇÖKEBİLİR"

İstanbul'da tabut bina yani kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina var. Deprem gerçeğinin kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular artıyor ancak gündem değişince ilgi de azalıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru geliyordu. Bugünlerde o başvuru sayıları 500'e kadar indi.

İBB, 170 bin başvurudan 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldığını ve 1999 öncesi inşa edilen 18 bin 800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktığını açıklamıştı.