İstanbul'un tabut binaları. Her an çökebilecek bin 238 bina var
08.10.2026 09:17
Son Güncelleme: 08.10.2026 09:18
Sabah saatlerinde Maltepe'de bir bina çöktü.
6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. İstanbul'un birçok ilçesinde her an çökebilecek bin 238 bina var.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından kaçak yapılar , eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar ise yeniden gündeme geldi.
"BİN 238 BİNA HER AN ÇÖKEBİLİR"
İstanbul'da tabut bina yani kendiliğinden yıkılması beklenen bin 238 bina var. Deprem gerçeğinin kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular artıyor ancak gündem değişince ilgi de azalıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Kahramanmaraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru geliyordu. Bugünlerde o başvuru sayıları 500'e kadar indi.
İBB, 170 bin başvurudan 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldığını ve 1999 öncesi inşa edilen 18 bin 800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktığını açıklamıştı.
Ağustos ayında da Bahçelievler'de bir bina çökmüştü.
İŞTE EN RİSKLİ İLÇELER
Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor.
Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var.
HIZLI TARAMA TESTİ NASIL YAPILIR?
İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulundu.
"100 bin insanımız hızlı taramayla başlayan kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlara geçmiş oldular." diye konuşan Yün, hızlı tarama testini şöyle anlattı:
“Önce geliyoruz binanın demirine betonuna kalitesine ve planına uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yazılımla deprem güvenlik oranına bakıyoruz. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa yüksek riskli ya da riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.”
HIZLI TARAMA TESTİ NEDİR?
Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor.
Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.