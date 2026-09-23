İstanbul'un trafik açmazı: Bir yılda 12 gün boşa gidiyor

Türkiye Trafik Durum Raporu, İstanbul 'un kronikleşen trafik sorununun geldiği boyutları gözler önüne serdi.

Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 3 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve moto kuryeler gibi farklı kesimlerle odak grup görüşmeleri yapıldı.

Raporda, trafik sorunu ekonomik kayıptan sürücü davranışlarına, kazalardan trafik kültürüne kadar çok boyutlu olarak ele alındı.

YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor.

Bu maliyetin yalnızca yakıt tüketiminden değil; trafikte kaybedilen zaman, iş gücü ve verimlilik kaybı ile diğer ekonomik etkilerden oluştuğu aktarılıyor.

İstanbul'da trafik kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin maliyetinin de yaklaşık 760 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.