İstanbul'un trafik açmazı: Bir yılda 12 gün boşa gidiyor
23.09.2026 12:25
İstanbullunun kronikleşen trafik sorununun ekonomik maliyetinin yılda 10 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.
Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre, İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor.
Türkiye Trafik Durum Raporu, İstanbul'un kronikleşen trafik sorununun geldiği boyutları gözler önüne serdi.
Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan rapor, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 3 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve moto kuryeler gibi farklı kesimlerle odak grup görüşmeleri yapıldı.
Raporda, trafik sorunu ekonomik kayıptan sürücü davranışlarına, kazalardan trafik kültürüne kadar çok boyutlu olarak ele alındı.
YILDA 10 MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor.
Bu maliyetin yalnızca yakıt tüketiminden değil; trafikte kaybedilen zaman, iş gücü ve verimlilik kaybı ile diğer ekonomik etkilerden oluştuğu aktarılıyor.
İstanbul'da trafik kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin maliyetinin de yaklaşık 760 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.
İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yeniden artmaya başladı.
İSTANBULLUNUN 12 GÜNÜ TRAFİKTE GEÇİYOR
Raporda aktarılan verilere göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor.
Bu süre yaklaşık 12 tam güne karşılık geliyor.
Raporda ayrıca INRIX 2025 verilerine dayanılarak, İstanbul'da bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.
Farklı metodolojilere dayanan bu iki veri, İstanbul'daki trafik sorununun zaman ve verimlilik üzerindeki etkisini ortaya koydu.
HER YIL 2 MİLYON ARAÇ TRAFİĞE ÇIKIYOR
Raporda Türkiye'deki araç sayısındaki hızlı artışa da dikkat çekildi.
2015 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu, 2025 Ekim ayı sonu itibarıyla bu sayının 33 milyon 193 bin 636’ya ulaştığı aktarıldı.
Çalışmada İstanbul’daki moto kuryeler için ayrı odak grup görüşmeleri de gerçekleştirildi.
Motokuryeler, yüksek teslimat baskısı, güvencesiz çalışma şartları ve uygun park ve şerit düzenlemelerinin bulunmamasının kendilerini zaman zaman risk almaya zorladığını ifade etti.