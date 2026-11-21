İstiklal Caddesi'nde 5 katlı binada yangın çıktı
21.11.2026 13:37
İstiklal Caddesi'ndeki yangın kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki beş katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.
Söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme yaptı.
Yangın nedeniyle caddede yaşanan panik, ekiplerin müdahalesinin ardından sona erdi.