Yangın , saat 13.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.

Söndürme çalışmasının ardından itfaiye ekipleri binada tedbir amaçlı inceleme yaptı.

Yangın nedeniyle caddede yaşanan panik, ekiplerin müdahalesinin ardından sona erdi.