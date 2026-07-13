İtirafçı Garson'un SD kartı harekete geçirdi: Sekiz şehirde 25 adrese baskın

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalarda Garson mahlasıyla ifade veren gizli tanıktan ele geçirilen SD kart içerisinde veri kaydı bulunan şüphelilere yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, elde edilen SD kart içerisinde veri kaydı bulunan bazı şüphelilerin, terör örgütünün mahrem yapılanmaları içerisinde yer aldığı belirlendi.

BANKA HESAPLARINDAKİ HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Bu tespit üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, söz konusu isimlerin Bank Asya'da hesaplarının bulunduğunu ve şüpheli tarihlerde hesap bakiyelerinde artış yaşandığını tespit etti.

Yine aynı kişilerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu kaydedildi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık talimatıyla operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Denizli, Giresun, Konya, Muğla, Niğde ve Sakarya'da belirlenen 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Soruşturma devam ederken polis bir şüpheliyi arıyor.