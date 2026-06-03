İTÜ'yü 4,4 milyon lira dolandırdılar. Yönetim şikayet etti, vurgun ortaya çıktı

POLİS KULLANILAN HAVLU SAYISINDAKİ ARTIŞI FARK ETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada spor tesislerine üyelik işlemleri için Üniversite iştiraki olarak kurulan şirket çalışanlarını takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Üniversitenin spor tesislerine son aylarda neredeyse yok denecek kadar üye kaydedildiğini, bu rağmen havlu, duş gibi giderlerinde büyük artış yaşandığı tespit edildi. Özellikle tesislerde kullanılan havlu sayısının, kağıt üzerinde gözüken üye sayısından çok fazla olduğunu belirledi.

4 ,4 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelemeye aldıkları şirket çalışanlarının ödemenin yapıldığı internet sitesi üzerinden üniversiteye ait İBAN numaralarını, kendi şahsi hesaplarının İBAN numarası ile değiştirdiklerini, bu sayede ödenen üyelik aidatlarının kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin üniversiteyi 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi.