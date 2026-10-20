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İzmir Alsancak Garı'nda patlama. Boş vagon alev alev yandı

20.10.2026 10:53

İzmir Alsancak Garı'nda patlama. Boş vagon alev alev yandı
DHA

Alsancak Garı'nda yanan vagon kullanılamaz hale geldi.

DHA
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İzmir'de Alsancak Garı'ndaki boş bir vagonda patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında vagon kullanılamaz hale geldi.

Olay, Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Boş bir vagonda meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

 

Vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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