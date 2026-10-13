İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ın katılmadığı meclis toplantısı, başkan vekili Mustafa Özuslu başkanlığında, Fuar Kültürpark Alanında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Parti Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, toplantının yapılması için yeterli sayının bulunmadığını söyleyerek, toplantı salonundan ayrıldı.

Toplantıya, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyeleri katıldı.

Meclis başkanı Özuslu, meclisin toplanması için gerekli sayının yeterli olup olmadığının belirlenmesi için sayım yapılmasını istedi.

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin isteği üzerine toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sayımın yapılmasının ardından Özuslu, yaptığı açıklamada mecliste 51 meclis üyesinin bulunduğunu, bu rakamın meclisin toplanması için yetmediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e ertelendi.