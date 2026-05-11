İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: Dört şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında beş şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında eski İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı G.E., eski İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü Ö.B., eski İZBETON A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı H.Ş. ve bir makine mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanı yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın, "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi.