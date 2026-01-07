İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde fotoğraf krizi. Soruşturma tamamlandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2001 yılından bugüne kadar kayıt yaptırmış kız öğrencilerin fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; kız öğrencilerin fotoğraflarını çaldığı ve oylamaya sunduğu iddia edilen yazılım mühendisi Y.E.İ. hakkında “Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından 2 yıl 9 aydan 8,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İzmir 57. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

“EN GÜZEL” VE “EN ÇİRKİN” BAŞLIKLARINDA OYLAMA

Fotoğraflar internet sitesine yüklenerek "en güzel" ve "en çirkin" gibi başlıklar altında oylamaya açılmıştı. Ayrıca öğrencilerin numaraları da internet sitesinde paylaşılmıştı.

Bunun üzerine üniversite yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, internet sitesi kapatılmıştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayınlandığının tespit edilmesi üzerine üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konulmuştu. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edilmişti.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: “SIZINTI ESKİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ İLE İLİŞKİLİ”

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada veri sızıntısının 2024 sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu ifade edilmişti.

Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedilmişti:

“Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir.”