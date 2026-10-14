İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
14.10.2026 11:10
Operasyonda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen tüm şüpheliler İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu.