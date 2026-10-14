İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı tarafından, FETÖ /PDY içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen tüm şüpheliler İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu.