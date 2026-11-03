İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı

17 ilde yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 280 bin işlem üzerinden 6 milyar 180 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, bahis oynanmasına yer ve imkan sağladıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen paraların transferine aracılık ettikleri belirlendi.

51 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

MASAK verileri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 280 bin ayrı işlemde toplam 6 milyar 180 milyon liralık para giriş ve çıkışı tespit edildi. 51 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalanma çalışmaları sürüyor.