Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli'de sentetik ecza üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada; 81 bin 500 sentetik ecza hap, 20 bin boş kapsül, 38 kilogram hammadde, 7 adet hap basım plakası, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.