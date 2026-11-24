Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden vakaya gitmek üzere yola çıkan ambulans , Hürriyet Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı şahsın saldırısına uğradı.

Daha önce korna nedeniyle ambulans şoförüyle tartıştığı belirtilen kişiler, ambulansın yanına gelerek aracın camını kırdı. Şahsın, ambulans sürücüsüne fiziki saldırıda bulunduğu ve görevli personele defalarca darbe vurduğu belirtildi.

Yaşanan saldırıda ambulansın camı kırılırken, araçta görevli sağlık personeli de saldırının hedefi oldu.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Ambulansa yönelik saldırı anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere yansıyan olayda, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin ambulansın camına yumruk attığı, daha sonra iş yerinde bulunan bir kişinin daha ambulansa doğru koşarak saldırı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.