İzmir'de bir minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör tutuklandı

İzmir ’in Karaburun ilçesinde Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim’de Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri mevkisinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde 1 Nijerya, 3 Çad, 10 Etiyopya ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere 16 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü B.Y. ise organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilen kaçak göçmenler hakkında işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.