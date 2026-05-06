İzmir'de CHP'li belediye meclis üyesine gözaltı
06.05.2026 13:53
CHP'li üye Instagram paylaşımındaki ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.
İzmir Karabağlar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi K.D., cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı.
K.D.'nin gözaltına alınma gerekçesi Instagram hesabında yaptığı bir paylaşım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımdaki ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, K.D.'ye cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamaları yöneltildi.
K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.