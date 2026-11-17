İzmir'de DAEŞ'e yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
17.11.2026 14:13
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İzmir'de DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma yaptı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.