İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Karabağlar'daki bir adresi takibe aldı.

Evde Hint keneviri yetiştirmek için özel bir sera düzeneği kurulduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 61 kök Hint keneviri, 170 gram esrar ile kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme ve aydınlatma malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.