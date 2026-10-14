İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 80 işçi hastanelik oldu
14.10.2026 08:41
Son Güncelleme: 14.10.2026 08:46
İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir yemek firmasının hizmet verdiği farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren yemek firmasının çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri yiyen işçiler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
Aynı firmadan yemek hizmeti alan farklı işletmelerde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine çok sayıda işçi hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80 olduğu öğrenildi.
Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından, yemeklerin hazırlandığı işletmeden gıda numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Alınan numuneler üzerinde yapılacak analizlerle, işçilerin yaşadığı rahatsızlıkların tüketilen yemeklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi bekleniyor.
Aynı yemek firmasının hizmet verdiği birden fazla iş yerinde benzer şikayetlerin ortaya çıkması üzerine, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.