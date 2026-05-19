İzmir'de kadın cinayeti. Yakılarak öldürüldü

İzmir 'in Torbalı ilçesinde 73 yaşındaki kadın vahşi bir cinayete kurban gitti.

Olay Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında meydana geldi. Bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yanan cesedin yanında bulunan 46 yaşındaki D.D. adlı kadın gözaltına alınırken, yanan kişinin Emine Dönmez olduğu belirlendi.

Olayla ilgili cinayet büro ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.