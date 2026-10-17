İzmir'de minibüs aynı aileden 4 kişiye çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir 'in Menderes ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye minibüs çarptı. Kazada Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) yaşamını yitirirken, oğulları Mehmet Ali Altun (30) ve torunları Emir Altun (7) yaralandı.

Kaza, dün gece Çakaltepe Mahallesi girişindeki Sahil Caddesi'nde meydana geldi. ESHOT otobüsünden inen Mehmet Hüseyin Altun, eşi Zeynep Altun, oğulları Mehmet Ali Altun ve torunları Emir Altun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada M.A. (56) idaresindeki minibüs çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Hüseyin Altun ile Zeynep Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Mehmet Ali Altun ve oğlu Emir Altun, ilk müdahalelerinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu, buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.