İzmir ve Torbalı Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde sentetik hap imalatı yapıldığı tespit edilen 1 depo ve iş yerine, önceki gün operasyon yapıldı.

Aramalarda 271 bin 750 sentetik hap, 820 bin adet sentetik hap üretilebilecek 272 kilo 950 gram pregabalin ham maddesi, 376 bin 386 kapsül, hap basımında kullanılan 12 plaka ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.