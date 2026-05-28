İzmir'de TOMA'ya çıkan okul müdür yardımcısı görevden alındı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararının ardından gittiği İzmir 'de 26 Mayıs'ta düzenlediği mitingde toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) üzerine çıkan ve gözaltına alınan D.Y. dün tutuklandı.

İstanbul Valiliği de D.Y.'nin Fatih'teki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığının tespit edildiği belirtildi. Valilikten olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İzinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

"Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İzmir Valiliği, CHP İl Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma talebini reddedip Gündoğdu Meydanı'nı adres göstermişti. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, valiliğin kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti. Polis sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.

Emniyet güçleri ile grup arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri kalabalığa biber gazıyla ve TOMA'larla su sıkarak müdahale etti. Bu sırada TOMA'nın üzerine çıkan D.Y. ile birlikte bir kişi daha gözaltına alınmıştı.