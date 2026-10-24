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İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

24.10.2026 12:06

İzmir'de uyuşturucu operasyonu. 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
IHA

Operasyonda 1 kilo 63 gram metamfetamin ele geçirildi.

İHA
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İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 63 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 63 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

 

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 Ekim'de Türkmenköy Mahallesi'ndeki bir adreste arama gerçekleştirdi.

 

Adreste yapılan aramalarda, 1 kilogramı sıvı olmak üzere toplam 1 kilo 63 gram metamfetamin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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