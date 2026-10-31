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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

31.10.2026 13:28

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
DHA

Uyuşturucu, emniyette sergilendi.

DHA
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

 

İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. 

 

Çalışma kapsamında Konak ilçesinde belirlenen bir adrese dün operasyon düzenlendi. Adreste yapılan ekiplerin aramalarında, 1 kilo 855 gram skunk ve 4 gram kokain ele geçirildi.

 

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

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