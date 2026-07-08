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İzmir'deki orman yangınına tutuklama

08.07.2026 14:57

İzmir'deki orman yangınına tutuklama
DHA

Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

DHA
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İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

 

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. 

 

Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. 

 

KIVILCIM KURU OTLARI TUTUŞTURDU

 

İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi. 

 

Gözaltına alınan Ö.B., bugün “tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangına sebebiyet vermek suçu”ndan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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