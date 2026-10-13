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İzmit'te boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

13.10.2026 10:59

İzmit'te boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
DHA

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından simit fırınında bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte işletmede oturan kadın, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştı. Bu sırada işletmeye gelen eş, yanındaki bıçakla kadını bacak, omuz ve karın bölgesinden yaraladı. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. 

 

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli, polisin çalışması sonucu İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakaladı. 

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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