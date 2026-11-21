Jandarma üç ay takip etmiş. Dokuz kişi tutuklandı
21.11.2026 13:39
Son Güncelleme: 21.11.2026 13:39
Tefecilik operasyonunda dokuz şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta jandarma ekiplerinin yaklaşık üç ay süren takibinin ardından tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan dokuz şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yaklaşık 3 ay süren takip ve araştırmanın ardından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay boyunca titiz takip ve araştırma yapıldı.
10 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmaların ardından, tefecilik suçunu organize şekilde işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik 19 Kasım'da kapsamlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.