Kabine topladı. Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantı saat 15.55'te başladı.

GÜNDEMDE ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE RUSYA- UKRAYNA SAVAŞI VAR

Kabinenin ana gündem başlığı, Ortadoğu'da devam eden savaş olacak. Toplantıda sahadaki son gelişmeler, savaşın sonlanması için yürütülen diplomatik çabalar ve ekonomiye etkileri ele alınacak.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, savaşın ekonomiye yansımaları ve enflasyonla mücadele de masada olacak.

Kabinenin en önemli başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak.

PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ve bu konuda hazırlanan raporlarının kabineye sunulması bekleniyor.

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmış, cumartesi günü de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

İki lidere de Türkiye'nin savaşın sona ermesi için arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu hatırlatan Erdoğan, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının istikrar ortamına zarar verdiğini belirtmişti.

Kabinede bu konunun da masada olması bekleniyor.