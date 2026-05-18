Kabine toplantısı başladı. Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı saat 18.00'da başladı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek.

Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor.

Dış politikada ise gözler Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail’in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

ABD-İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum da kabinenin gündeminde olacak..

Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de Kabine'de değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında.