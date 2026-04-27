Kabzadaki DNA harekete geçirdi: 20 yıl önceki Hamdi Karkuş dosyası raftan indi, 12 şüpheli gözaltında
27.04.2026 10:38
Karakuş'un kaybolmadan bir yıl önce sorun yaşadığı mahalleli ile kavga ettiği belirlendi.
Eskişehir'de 2006 yılında kaybolduktan sonra haber alınamayan Hamdi Karakuş'a ilişkin dosya yeniden açıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.
Günyüzü ilçesi kırsal Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Hamdi Karakuş'un 42 yaşındayken 1 Nisan 2006'da ortadan kaybolmasıyla ilgili o dönem çeşitli arama çalışmaları yürütüldü.
Çok sayıda takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili, Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) kurulan özel ekip tarafından yaklaşık üç yıl önce yeniden inceleme başlatıldı.
BİR YIL ÖNCE MAHALLELİ İLE PROBLEM YAŞAMIŞ
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, Karakuş'un kaybolduğu tarihten bir yıl önce mahalleden bazı kişilerle problem yaşadığı, bu kişiler tarafından dövüldüğü belirlendi.
Ailesinden ve o yıllarda bölgede yaşayan vatandaşlardan tekrar ifade alındı.
Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, olayın aydınlatılmasını istediklerini söyledi.
KABZADAKİ DNA HAREKETE GEÇİRDİ
Bunun üzerine Hamdi Karakuş'un, husumetli olduğu kişilerle kavga ettikten sonra kaçırılmış olabileceği üzerinde duruldu. Kavganın yaşandığı dönemde olay yerinde ele geçirilen bir tüfeğe ait plastik kabzada yapılan incelemede Hamdi Karakuş'a ait DNA tespit edildi.
Yaklaşık üç yıl boyunca devam eden soruşturma neticesinde JASAT ekipleri tarafından, Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.
"ARTIK ORTAYA ÇIKMASINI ÇOK İSTİYORUZ"
Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez (59), gazetecilere, ağabeyinin 2005'te kaçırılıp dövüldüğünü söyledi.
O dönem ağabeyinin dövüldükten sonra Ankara'nın Mamak ilçesinde köprü altına atıldığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:
"- Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup köye geldi. Husumetli olan insanlar tarafından 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz haber alamıyoruz. Kendisinden haber alamadık. Köydeyken bunlarla tekrar bir tartışma yaşanmış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz.
- Evdeki yaşlı annem 90 yaşında her gün dua eder, ağlar. 'Oğlumun bir mezarı yok' der. Bugün gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz. Bir mezarı olsun istiyoruz. Cumhuriyet savcısı ve JASAT'a çok teşekkür ederiz. Dosyayı yeniden açtılar ve 3 yıldır mücadele ettiler. Bu duruma bu şekilde onlar getirdi. Failler gözaltına alındı. İnşallah cezasını çekerler."