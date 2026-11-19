Kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve satışı yaparak toplum sağlığını tehlikeye düşüren kişilere yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait depo ve araçta yapılan aramalarda bin litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.