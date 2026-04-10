Kaçak kazıda can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak define kazısı can aldı.

İsabeyli Mahallesi Yeşildere mevkisindeki zeytinlik alanda 59 yaşındaki Güngör Avcı ile S.D., M.A. ve kepçe operatörü A.K. iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprak kayması meydana geldi. Güngör Avcı toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazı alanına giren ekipler, Avcı'nın cansız bedenine ulaştı. Başlatılan soruşturma kapsamında kazıya katılan diğer 3 kişi gözaltına alındı.