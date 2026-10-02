Kaçak silah operasyonunda 58 bin mermi ele geçirildi. 2 tutuklama
02.10.2026 14:37
Kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya’da kaçak silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 58 bini aşkın mermi ve çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalarda, işlettikleri av bayilerinde kaçak ve ruhsatsız tabanca ile yedek parça temin ettikleri, ayrıca silah ruhsatı bulunmayan kişilere mermi sattıkları değerlendirilen M.Ç. ve A.H.Ç. takibe alındı.
Şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından 30 Eylül'de 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 28 kurusıkı tabanca ve 3 bin 500 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemede dün tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı