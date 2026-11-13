KADES ihbarına gidildi, bıçaklanmış bir adam bulundu
13.11.2026 14:36
Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'da KADES üzerinden yapılan ihbara giden polis, sokakta bıçaklanmış bir kişiyi buldu. Olayla ilgili yaralının eniştesi olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Beyşehir ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde KADES üzerinden gelen ihbarın ardından polis ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sokak üzerinde bıçakla yaralanmış haldeki M.B. (30) isimli kişi ile karşılaştı. Yaralı adam, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yaralı gencin eniştesi olduğu iddia edilen N.C.P.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Hastanede tedavisi devam eden M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.