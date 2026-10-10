KADES'ten yardım istedi, boş arazide darbedilmiş halde bulundu
10.10.2026 11:20
KADES üzerinden yardım isteyen kadın, polis ekipleri tarafından boş arazide yaralı halde bulundu.
Eskişehir’de KADES üzerinden yardım çağrısı yapan kadın, polis ekiplerince boş arazide darbedilmiş halde bulundu. Başına sert bir cisimle vurulduğunu söyleyen kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın şahıs, KADES uygulamasını kullandı. Uygulamanın Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Neşeli Sokak'ta kullanıldığını tespit eden ekipler, bölgeyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ağlayan bir kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi.
Başına sert bir cisim ile vurulduğunu iddia eden kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.