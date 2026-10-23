Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti 'yi kurmasıyla beraber belediye başkanlarının da geçişi sürüyor.

Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Geçen ay 23 yıldır mensubu olduğu CHP tarafından kesin ihraç sebebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade eden Kösedağı, bir ay boyunca vatandaşlarla konuştuğunu aktardı.

"Bu bir aylık süre zarfından sonra artık sizlerle beraber bir karar verdim." ifadesini kullanan Kösedağı, "Bundan sonraki siyaset yolculuğuma Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti safhalarına katıldığımı sizlere bildirmek isterim." dedi.

30 MECLİS ÜYESİ DE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Kösedağı, 36 meclis üyesinin 30'uyla beraber parti değiştirdiklerini dile getirdi.

"CHP'nin kalesi" olarak nitelenen ilçelerden biri olan Kadıköy'de yaşanan gelişme, İstanbul'da ilk kez bir ilçe belediyesinin Yeni Parti'ye geçmesi nedeniyle ayrıca dikkati çekti.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP, 30 Eylül'de gerçekleştirdiği MYK toplantısının ardından İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da ise Konyaaltı ve Alanya belediye başkanları hakkında ihraç kararı vermişti.

İhraç kararı, belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.