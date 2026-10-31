Kadıköy'de dron destekli uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli yakalandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 30 Ekim 2026'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Rasimpaşa Mahallesi'nde devriye gezen polisler, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişinin otomobile bindiğini fark etti. Bunun üzerine araç, dron desteğiyle havadan ve karadan takibe alındı.

DRON DESTEKLİ TAKİPTE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Takibin ardından araçtan inen D.Y. (25) ile otomobili kullanan M.E.E. (26), polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, satış için hazırlandığı değerlendirilen 15 paket halinde toplam 51 gram marihuana ile 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerden D.Y. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Araç sürücüsü M.E.E.'nin ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 31 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.