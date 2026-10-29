Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı

29.10.2026 13:53

Kadıköy'de haraç için döviz bürosunu kurşunlayan 5 şüpheli tutuklandı
DHA

Şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Kadıköy'de bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna silahla ateş edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Çalışmalar sırasında kamera görüntüleri de incelendi. 

 

Görüntülerde kimliği belirsiz bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, ardından yakında bekleyen bir araca binerek kaçtığı anlar görüldü.

 

Döviz bürosuna düzenlen silahlı saldırı anı, güvenil kamerasınca kaydedildi.

 

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarında şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobile, olay öncesinde başka bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları tespit edildi. 

 

Yapılan takip sonucu şüphelilerin olayın ardından Sakarya’ya kaçtıkları belirlendi. 

 

Şüphelilerin Sakarya’da kaldıkları yerin tespit edilmesinin ardından Özel Harekât polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.

 

OTOMOBİL BAŞKASININ ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

 

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan şüphelilerden K.F.E.’nin İstanbul'da bir spor kulubünün eski başkanı olan Y.E.’nin oğlu olduğu ortaya çıktı. K.F.E.’nin olayda kullandığı plakası değiştirilmiş otomobilin de annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

 

TUTUKLANDILAR

 

Olayla ilgili yürtütülen soruşturma sürerken kurşunlanan döviz bürosunun daha önceden tehdit almadığı, ancak yan tarafta bulunan O.G.’ye ait başka bir döviz bürosunun piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve sürekli tehditler aldığı tespit edildi. Bu nedenle şüphelilerin yanlış döviz bürosunu kurşunlamış olma ihtimalleri değerlendiriliyor. 

 

Poliste işlemleri tamamlanan ve susma haklarını kullanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery