Kadıköy'de mekanlara uyuşturucu operasyonu. 107 gözaltı

İstanbul polisi, Kadıköy ilçesinde gece kulüpleri ve esnafa yönelik uyuşturucu ticareti operasyonu yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Kadıköy'de bazı eğlence mekanları ile bu mekanların çevresinde faaliyet gösteren işyerlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. 8 gece kulübü ile alkol satış bayisi, kadın kuaförü, bijuteri ve gıda satışı yapılan 4 işletmenin sahibi/müdürü ve çalışanları ile torbacıların da aralarında olduğu toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı, arama el koyma talimatı verildi.