Kadıköy'de tarihi ahşap köşk küle döndü
19.10.2026 03:17
Anadolu Ajansı
İstanbul Kadıköy'de kalan son tarihi ahşap köşklerden biri, gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap köşkten gece yarısı alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti.
Anadolu Ajansı
Boş olduğu öğrenilen köşk kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara zarar vermeden söndürüldü.
Yangın sırasında köşkte çökmeler meydana gelirken, tarihi bina tamamen kullanılamaz hale geldi.,