Kadıköy'de tarihi ahşap köşk küle döndü

Merdivenköy Mahallesi Çavuş Kuşu Sokak'taki 3 katlı tarihi ahşap köşkten gece yarısı alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekipler müdahale etti.