Kadıköy'deki silahlı saldırıya 6 ilçede Özel Harekât destekli operasyon, 5 gözaltı

Kadıköy'de motosikletle geldikleri iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından 6 ilçede operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği, 8 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin çalıntı motosiklete başka bir araca ait plaka takarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 28 Ekim 2026'da Kadıköy'de yaşandı. Motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtı. Kurşunlar iş yerine ve önünde park halinde bulunan ticari araca isabet etti. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETE BAŞKA ARACIN PLAKASINI TAKMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen polis, saldırıda kullanılan motosikleti Ümraniye'de terk edilmiş halde buldu.

Motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan incelemelerde Beyoğlu'ndan çalındığı ve üzerine başka bir araca ait plaka takıldığı belirlendi. Şüphelilerin hareketlerini adım adım takip eden ekipler, saldırganların Beylikdüzü'nden kırmızı renkli bir otomobille hareket ederek olay yerine ulaştıklarını tespit etti.

6 İLÇEDE 8 ADRESE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Polis ekipleri, 6 Kasım 2026 tarihinde Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese Özel Harekât polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, şeffaf poşetler içerisinde 13 parça halinde taş kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile içime hazır şekilde sarılmış esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.